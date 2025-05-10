موعد غلق باب التقديم على شقق ديارنا للإسكان المتوسط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد غلق باب للتقديم وسداد جدية حجز شقق ديارنا للإسكان المتوسط التى تطرحها فى 15 مدينة جديدة، وذلك يوم الخميس المقبل 15 مايو.

وتطرح الوزارة ٣٥۰۸۸ شقة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان بمشروعات: شقق ديارنا بعدد من المدن الجديدة، وشقق جنة مصر بالمنصورة الجديدة، وشقق سكن مصر بالمنصورة الجديدة، وشقق مشروع بشاير، وشقق مشروع أهالينا.

وتخطط الوزارة لطرح نحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

وشقق ديارنا بمساحات الشقق تتراوح من 104 إلى 154م، والتقديم إلكترونيًّا من خلال موقع بنك التعمير والإسكان.

ونستعرض خطوات التقديم إلكترونيًّا كالتالي:

الدخول على الموقع الالكتروني من هنا

في حالة عدم وجود حساب حالي للعميل على الموقع يقوم العميل بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل/ الإيميل / التليفون مع العلم ان الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

قمت بإنشاء حساب على موقع البنك أثناء طرح وحدات/اراضي بالمشروعات السابقة، هل يلزم إنشاء حساب جديد للحجز في المشروع الحالي/أو في حالة فقدان كلمة المرور المسجلة مسبقا؟

تفاصيل التقديم فى مشروع الإسكان 2025

إذا كان قد سبق انشاء حساب على الموقع الإلكتروني خلال الطرح بالمشروعات السابقة، فيمكن استخدام هذا الحساب لحجز المشروع الحالي وذلك بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور، وفي حالة فقد كلمة السر يتم إتباع الخطوات التالية:-

1. الدخول على الموقع والضغط على دخول مستخدم حالي.



2. الضغط علي نسيت كلمة المرور أرسل كلمة مرور جديدة.



3. إعادة إدخال الرقم القومي ورقم المحمول والبريد الإلكتروني إن وجد (مع مراعاة إدخال نفس البيانات المسجلة في بداية التسجيل كمستخدم جديد).



4. التأشير داخل المربع الموجود أمام أنا لست برنامج روبوت الضغط على كلمة إرسال لتصل رسالة بكلمة المرور يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة (افتراضية) لمدة خمس دقائق عن طريق كلا من SMS والإيميل ويتم استخدامها في انشاء كلمة سر دائمة وكلمة السر الدائمة يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة الي احد الرموز من اختيار المتقدم مع الاخذ في الاعتبار أنه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطي ثلاث محاولات ومن ثم يمكن الدخول واستخراج رقم استمارة خاص بالمشروع الجديد بموجب نفس الحساب.

أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط

وحددت وزارة الإسكان أسعار شقق ديارنا للإسكان المتوسط كالتالي:

- القاهرة الجديدة ٢٠٠٠٠ جنيه للمتر.

- حدائق أكتوبر ١٨٩٠٠ جنيه للمتر.

- العبور الجديدة ١٨٧٠٠ جنيه للمتر

- مدينة بدر ١٨٣٠٠ جنيه للمتر

- العاشر من رمضان ١٨١٠٠ جنيه للمتر

- مدينة السادات ١٧٥٠٠ جنيه للمتر

- برج العرب الجديدة ١٧٧٠٠ جنيه للمتر

- بني سويف الجديدة ١٦٨٠٠ جنيه للمتر

- طيبة الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- غرب قنا ١٥٨٠٠ جنيه للمتر

- سوهاج الجديدة ١٦٥٠٠ جنيه للمتر

- ناصر الجديدة ١٦٠٠٠ جنيه للمتر

- المنيا الجديدة ١٦٩٠٠ جنيه للمتر

- جدية الحجز ٢٠٠ ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.