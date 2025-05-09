زينب إمام لاعبة المقاولون تتوج بلقب هداف دوري الجمهورية

الكرة النسائية، توجت زينب أحمد إمام، لاعبة المقاولون العرب مواليد 2011، بلقب هداف دوري الجمهورية بعد تسجيلها 26 هدفا خلال منافسات دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2024-2025.

ناشئات المقاولون 2011 يحصد المركز الثالث في دوري الجمهورية

وحقق فريق ناشئات المقاولون العرب مواليد 2011 إنجازًا رائعًا بحصوله على المركز الثالث في دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2025-2024، برصيد 58 نقطة، وذلك في أول مشاركة له في البطولة.

هذا النجاح هو نتيجة للدعم المستمر من المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.

كما لعبت القيادة الفعالة للكابتن يسري عبدالغني، والكابتن مجدي مصطفى دورًا مهما في هذا الإنجاز.

يدير الفريق كابتن نورهان شتا كمدير فني، ويضم الجهاز الفني كابتن ماريا عماد وكابتن ايمان السيد كمدربين، وكابتن محمد يحيى كمدرب لحراس المرمى، وكابتن آية أيمن كإداري، ودكتور ميران محمود القط كأخصائي إصابات ملاعب.

هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كرة القدم النسائية في النادي ويدعم رؤية النادي في تطوير المواهب الشابة.

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