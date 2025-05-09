السبت 10 مايو 2025
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سياسة

نقابة المحامين تتكفل برسوم إعادة قيد القضايا المشطوبة وتدعو الأعضاء للتواصل العاجل

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

أعلنت نقابة المحامين، استعدادها التام لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن إعادة قيد القضايا المشطوبة، والتكفل بسداد الرسوم المتعلقة بذلك، ويأتي ذلك في إطار حرصها الكامل على دعم الزملاء والدفاع عن مصالحهم.

وأهابت نقابة المحامين، بجميع الزملاء والزميلات ممن تضرروا من قرارات الشطب، سرعة التواصل مع النقابة العامة، وإرسال البيانات التالية بدقة:

• الاسم الكامل

• رقم القيد

• رقم القضية

• الدائرة التي نظرت القضية

• رقم الرول

• رقم الهاتف

عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/zyvfinTAj5SsD5BP8
وذلك لتنسيق سداد الرسوم المستحقة، واستكمال إجراءات تجديد القضايا المشطوبة.

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المحامين نقابة المحامين القضايا المشطوبة

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