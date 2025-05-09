نقابة المحامين تتكفل برسوم إعادة قيد القضايا المشطوبة وتدعو الأعضاء للتواصل العاجل

أعلنت نقابة المحامين، استعدادها التام لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن إعادة قيد القضايا المشطوبة، والتكفل بسداد الرسوم المتعلقة بذلك، ويأتي ذلك في إطار حرصها الكامل على دعم الزملاء والدفاع عن مصالحهم.

وأهابت نقابة المحامين، بجميع الزملاء والزميلات ممن تضرروا من قرارات الشطب، سرعة التواصل مع النقابة العامة، وإرسال البيانات التالية بدقة:

• الاسم الكامل

• رقم القيد

• رقم القضية

• الدائرة التي نظرت القضية

• رقم الرول

• رقم الهاتف

عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/zyvfinTAj5SsD5BP8

وذلك لتنسيق سداد الرسوم المستحقة، واستكمال إجراءات تجديد القضايا المشطوبة.

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