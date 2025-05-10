الوقت ينفد، آخر موعد لاستكمال مقدم الحجز لشقق الإسكان المتميز

حددت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آخر موعد لاستكمال مقدم الحجز لشقق الإسكان المتميز بمدينة المنصورة الجديدة وذلك 22 مايو الجاري للفائزين في القرعة العلنية للوحدات السكنية والتي عقدت في 18 فبراير 2025.

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان تخصيص أكثر من 5 آلاف شقة بمشروعي جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة وفقًا لآلية التخصيص الفوري التي اعتمدتها الوزارة بعدد من المدن الجديدة.

وتم تخصيص عدد 1500 وحدة بمشروع سكن مصر بالمدينة وعدد 3261 وحدة بمشروع جنة ضمن الطرح التكميلي الذي أعلنته الوزارة وتم التخصيص بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين.

وأجرى جهاز مدينة المنصورة الجديدة أعمال القرعة العلنية اليدوية بين المواطنين المتقدمين للحجز التكميلي لوحدات جنة بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، أن عدد الحاجزين الذين تنطبق عليهم الشروط بلغ ٣٩٠٩ حاجزين تقدموا على عدد ٢٢٣٣ وحدة سكنية أدوار متكررة، وذلك في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم لجميع المصريين من مختلف شرائح الدخل.

وأشار الغمراوي إلى أنه تم عقد القرعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز وتأمين القرعة العلنية، بجانب عقد العديد من الاجتماعات مع العاملين بالجهاز لتحديد مهام كل شخص أثناء إجراءات القرعة العلنية.

وعقدت القرعة بحضور ممثلي الجهات المعنية وبعض من المواطنين المتقدمين، وتم اختيار أطفال من أبناء المواطنين الحاضرين لاختيار أوراق الاقتراع، وتم توثيق جميع أحداث القرعة بتقنية الفيديو، وصور فوتوغرافية، وتم إنهاء أعمال القرعة جميعها بمنتهى الشفافية، وسط رضا وقبول من الحاجزين الحضور.

كما تم إجراء أعمال القرعة العلنية اليدوية للمواطنين المتقدمين للحجز التكميلي لوحدات سكن مصر بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد الغمراوي، أن عدد الحاجزين الذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 3061 حاجزًا تقدموا على عدد 1500 وحدة سكنية، دور أرضي وأخير ومتكرر.

وتطرح الوزارة وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين ٥٧م٢ و٩٣م٢، بمدينة أسيوط الجديدة، للذين لم يحالفهم الحظ، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية.

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شروط التقديم كالتالي:

-التقديم يقتصر على العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية والتى سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

_ الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط

_ أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

_ ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

_أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

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