السيسي يغادر موسكو عائدا إلى القاهرة بعد حضور احتفالات عيد النصر

غادر الرئيس السيسي موسكو عائدا إلى القاهرة بعد حضوره احتفالات عيد النصر.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في احتفالات عيد النصر في العاصمة الروسية موسكو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، استهلها الرئيس بوتين بالاعراب عن تقديره لمشاركة الرئيس في الاحتفال هذا العام، ما يعكس العلاقات الراسخة والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.



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