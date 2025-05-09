الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي وبوتين يؤكدان تعزيز التعاون في الطاقة والأمن الغذائي والتعدين والزراعة والصناعة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أكد الرئيسان السيسي وبوتين تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعدين والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، بما في ذلك تجمع بريكس.


والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في احتفالات عيد النصر في العاصمة الروسية موسكو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، استهلها الرئيس بوتين بالاعراب عن تقديره لمشاركة الرئيس في الاحتفال هذا العام، مما يعكس العلاقات الراسخة والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين. 

من ناحيته، وجه الرئيس التهنئة للرئيس الروسي والشعب الروسي بمناسبة عيد النصر، مشيدًا بعلاقات مصر الاستراتيجية مع روسيا، التي تستند إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة بين البلدين عام ٢٠١٨، معربًا سيادته عن التقدير للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وأعرب الرئيسان عن تطلعهما إلى نجاح اللجنة المشتركة بين البلدين خلال شهر مايو الجاري والتي سوف تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي بوتين الكرملين

الأكثر قراءة

القبض على المهندس التنفيذي للشركة المسئولة عن انفجار خط الغاز الرئيسي بأكتوبر

إيناس الدغيدي تدخل على خط أزمة بوسي شلبي وأولاد محمود عبد العزيز

560 جنيها تراجعا في سعر جنيه الذهب بمحلات الصاغة ختام تعاملات اليوم

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 9 مايو 2025

أول تعليق من أيمن الرمادي بعد تعادل الزمالك وسيراميكا كليوباترا

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ناصر ماهر في مباراة سيراميكا كليوباترا

طارق الشناوي يكشف سبب أزمة بوسي شلبي مع أولاد محمود عبد العزيز

المجددون.. محمد أبو زهرة أبرز علماء الشريعة والقانون في القرن العشرين

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة تنزانيا.. أرقام منتخب مصر في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ستر وجه المرأة وارتداء النقاب والبرقع والقفازين في الحج

المجددون.. محمد أبو زهرة أبرز علماء الشريعة والقانون في القرن العشرين

أحكام الحج، ما يترتب على قطع المكلف للطواف من أجل الصلاة المكتوبة وحكمها؟

المزيد
الجريدة الرسمية