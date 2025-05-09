الجمعة 09 مايو 2025
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أخبار مصر

أول صور من المباحثات المصرية الروسية برئاسة السيسي وبوتين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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انطلقت مساء اليوم  المباحثات المصرية الروسية بموسكو برئاسة الرئيسين السيسي وبوتين.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى بالساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وعدد من القادة والرؤساء.

كما شارك الرئيس السيسي في مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الروسي على شرف القادة والرؤساء المشاركين في الاحتفال.

وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أحاديث ودية مع عدد من قادة الدول المشاركة في احتفالات عيد النصر بالعاصمة الروسية موسكو، ومن ضمنهم الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية حيث كان هناك ترحيب كبير من جانب الرئيسين بهذا اللقاء.

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