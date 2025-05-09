الجمعة 09 مايو 2025
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حملات صحية بالدقهلية تستهدف 863 منشأة طبية خاصة وتنفذ 30 قرار غلق إداري خلال أبريل

حملات صحية بالدقهلية،
حملات صحية بالدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر نفذت حملات مكثفة خلال شهر أبريل، أسفرت عن المرور على 863 منشأة طبية خاصة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار خطة المديرية لضبط الأداء داخل القطاع الطبي الخاص والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

نواصل جهودنا اليومية لضبط أي مخالفات

وقال "مدكور" إن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة بضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لحماية صحة المواطنين، مؤكدًا: "نواصل جهودنا اليومية لضبط أي مخالفات تمس جودة الخدمة الصحية، ولن نسمح بأي تهاون أو تجاوز يضر بالمواطن".

المرور شمل 310 عيادات مرخصة، و156 عيادة غير مرخصة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن المرور شمل 310 عيادات مرخصة، و156 عيادة غير مرخصة، إلى جانب 32 مركزًا طبيًا ومعملًا مرخصًا، و143 منشأة غير مرخصة، بالإضافة إلى 28 مستشفى وعيادة تخصصية.

الإدارة فحصت 25 شكوى واردة من المواطنين

وأضاف "فؤاد" أن الإدارة فحصت 25 شكوى واردة من المواطنين، ومرّت على 4 محال نظارات، مشيرًا إلى أن لجنة الرقابة بإدارة شربين قامت بـ73 حملة تفتيشية خلال الشهر.

 

تنفيذ 30 قرار غلق إداري

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أكد "فؤاد" أنه تم تنفيذ 30 قرار غلق إداري بحق منشآت ثبتت مخالفتها، بالإضافة إلى تنفيذ 10 قرارات بإعادة فتح منشآت استوفت الشروط، كما تم الموافقة على ترخيص 52 منشأة طبية جديدة.

مديرية الصحة تواصل عملها الرقابي والتفتيشي بشكل يومي

 

وأكد الدكتور تامر مدكور في ختام تصريحه أن مديرية الصحة تواصل عملها الرقابي والتفتيشي بشكل يومي، بالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحرصًا على تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة.

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