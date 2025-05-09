الجمعة 09 مايو 2025
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أخبار مصر

4 رسائل هامة من بوتين للسيسي خلال المباحثات المصرية الروسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: إن العلاقات المصرية الروسية تتطور باستمرار وتعتمد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف فلاديمير بوتين أن مصر أهم شريك تجاري لروسيا فى أفريقيا.

وأشار الرئيس الروسى إلى أن تعاون القاهرة وموسكو يعتمد على التعاون الاستراتيجي.

وتابع أن التبادل التجارى بين مصر وروسيا ارتفع بنسبة 30% العام الماضى، مشيرا إلى أن العلاقات بين روسيا ومصر تتطور بصورة ناجحة

وانطلقت مساء اليوم المباحثات المصرية الروسية بموسكو برئاسة الرئيسين السيسي وبوتين.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى بالساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وعدد من القادة والرؤساء، كما شارك الرئيس السيسي في مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الروسي على شرف القادة والرؤساء المشاركين في الاحتفال.
 

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