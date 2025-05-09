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ثقافة وفنون

طارق العريان وزوجته على ريد كاربت ختام مهرجان المركز الكاثوليكي (صور)

طارق العريان وزوجته،
طارق العريان وزوجته، فيتو

انطلقت منذ قليل فعاليات ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 73.

 

حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

ووصل منذ قليل المخرج طارق العريان وزوجته نيكول سعفان على ريد كاربت ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 73.

وتشهد الدورة الـ 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما العديد من الجوائز، وهي كالآتي: جائزة الريادة السينمائية وتمنح لكل من؛ الفنان أحمد ماهر والفنانة صابرين والفنان محمود الحديني ولوسي والفنانة سميرة محسن.

وتمنح جائزة المهرجان الخاصة لكل من مريم نعوم، وجائزة فريد المزاوي تذهب إلي المخرج هاني لاشين، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان شريف الدسوقي، أما بالنسبة لجائزة الإبداع الفني وتذهب لكل من مادلين طبر وانتصار والمنتج حسن الفلا ومدير التصوير مصطفى عز الدين.

وبالنسبة لجائزة أفضل ممثلة في عمل درامي تذهب للفنانة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل برغم القانون، والفنان طه دسوقي أفضل ممثل في عمل درامي عن دوره في مسلسل حالة خاصة، وأخيرا جائزة المركز التشجيعية تذهب للفنانة هاجر السراج.

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