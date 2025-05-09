برئاسة السيسي وبوتين، انطلاق المباحثات المصرية الروسية بموسكو

انطلقت قبل قليل المباحثات المصرية الروسية بموسكو برئاسة الرئيسين السيسي وبوتين.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى بالساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وعدد من القادة والرؤساء، كما شارك الرئيس السيسي في مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الروسي على شرف القادة والرؤساء المشاركين في الاحتفال.



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