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أخبار مصر

تاج الدين: مصر لها خبرات كبيرة في قدرة أطبائها وخبرائها المتميزين بالمجال الطبي

مؤتمر مستشفى مصر
مؤتمر مستشفى مصر للطيران السنوي، فيتو
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أعرب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن سعادته بنجاح انعقاد المؤتمر الطبي الثالث لمستشفى مصر للطيران، قائلا: "مؤتمر عمره ثلاث سنوات، ولكنه أظهر تطورا سريعا في نسخه الثلاثة ومخرجاته".

مصر لها خبرات كبيرة في قدرة أطباءها وخبراءها المتميزين في المجال الطبي

وقال عوض تاج الدين، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر مستشفى مصر للطيران السنوي، "أن سر نجاح وتميز هذا المؤتمر أنه نابع من صرح طبي متميز وهو مستشفى مصر للطيران، الذي حرصت على مشاركة كل القطاعات الطبية في مصر في هذا المؤتمر العالمي العام الذي يفيد بتبادل خبراته كافة الأطباء.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، "مصر للطيران شركة وطنية نعتز بها جميعا، ومستشفى مصر للطيران تعتبر من المستشفيات الطبية التي تقدم رعاية متميزة بوجود مقومات طبية رفيعة المستوى ارتقت إلى مستوى زراعة الأعضاء".

وتابع: "نأمل أن يحدث امتداد أكبر وأوسع لمستشفى مصر للطيران، فمصر في حاجة إلى توسعة الخدمات الطبية على مستوى المرافق الطبية وزيادة المستشفيات لتكون جميعها على مستوى مستشفى مصر للطيران".

واستكمل "تاج الدين"، "مصر لها خبرات كبيرة في قدرة أطباءها وخبرائها المتميزين في المجال الطبي، وأيضا صروح طبية رائعة بكوادرها"، وأضاف "عدد الكوادر الطبية المصرية رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم عدد ضخم كبير، فهناك نحو أكثر من نصف أطباء مصر من رفيعي المستوى ذو الخبرة القيمة يعملون بالخارج لتميزهم الطبي المعروف عنهم".

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