الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 24 ألف طن و1173 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر
مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 12 سفينة وتم تداول 24000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1173 شاحنة و160 سيارة. 

مواني البحر الأحمر 

وشملت حركة الواردات 10500 طن بضائع، 636 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13500 طن بضائع، 537 شاحنة و20 سيارة. 

ويشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال أربع سفن وهي القاهرة، بريدج، عمان وALCUDIA EXPRESS بينما تغادر السفينتين أمل وPELAGOS EXPRESS.فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت ثلاث سفن وهي عمان، القاهرة وALCUDIA EXPRESS  .

كما تم تداول 5000 طن بضائع، 395 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي اور، سينا، الحسين وايلة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحر الأحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات هيئة موانئ البحر الاحمر

الأكثر قراءة

أبرزهم رئيس الصين، السيسي يتبادل الأحاديث الودية مع القادة المشاركين باحتفالات النصر بموسكو (صور)

وقف الرحلات الجوية وإصابة سيدة، تفاصيل استهداف الحوثيين لـ تل أبيب بصاروخ

ناصر منسي يتقدم للزمالك بالهدف الأول في شباك سيراميكا

لابيد يطالب نتنياهو بتكثيف الهجمات على الأنظمة الحيوية والحرس الثوري في اليمن

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات بالإسماعيلية وجنوب سيناء

ثلاثي الزمالك يدعم الفريق أمام سيراميكا من مدرجات استاد المقاولون

هند صبري تخرج عن صمتها وتعلق على أزمة بوسي شلبي وأولاد محمود عبد العزيز

الأهلي يتواصل مع الاتحاد التونسي بشأن بن رمضان لهذا السبب

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

المزيد

انفوجراف

أكثر 5 أفلام أجنبية خسرت ماليا في 2024 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام الحج، ما يترتب على قطع المكلف للطواف من أجل الصلاة المكتوبة وحكمها؟

تفسير حلم رؤية الآثار في المنام وعلاقته بالخير والرزق القريب

الأوقاف عن الشيخ عبد الحليم محمود: عالم رباني وركن راسخ في معركة أكتوبر المجيدة

المزيد
الجريدة الرسمية