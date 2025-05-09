تداول 24 ألف طن و1173 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 12 سفينة وتم تداول 24000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1173 شاحنة و160 سيارة.

مواني البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 10500 طن بضائع، 636 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13500 طن بضائع، 537 شاحنة و20 سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال أربع سفن وهي القاهرة، بريدج، عمان وALCUDIA EXPRESS بينما تغادر السفينتين أمل وPELAGOS EXPRESS.فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت ثلاث سفن وهي عمان، القاهرة وALCUDIA EXPRESS .

كما تم تداول 5000 طن بضائع، 395 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي اور، سينا، الحسين وايلة.

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