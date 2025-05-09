الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

مصرع طفلة غرقا في قنا

مصرع طفلة غرقا في
مصرع طفلة غرقا في قنا،فيتو

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، غرقًا داخل ترعة في قرية الرزقة التابعة لمركز ابوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد مصرع طفلة غرقًا داخل ترعة في قرية الرزقة بمركز أبوتشت.

على الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع حلا.م.أ، 4 سنوات، غرقًا داخل ترعة في قرية الرزقة بمركز أبوتشت.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ابوتشت المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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