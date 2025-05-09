الجمعة 09 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي يشهد العرض العسكري في موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر (صور)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى بالساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وعدد من القادة والرؤساء، كما شارك الرئيس السيسي في مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الروسي على شرف القادة والرؤساء المشاركين في الاحتفال.

وشارك تشكيل من الشرطة العسكرية المصرية في العرض العسكري بالساحة الحمراء في موسكو اليوم بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية.
 

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