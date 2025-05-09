قمة مصرية فلسطينية بموسكو، عباس يثمن الموقف المصري في رفض تهجير الفلسطينيين

اجتمع محمود عباس اليوم مع الرئيس السيسي على هامش احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو.

وأشاد عباس بمواقف مصر الثابتة في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حقه المشروع في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن عباس الموقف المصري المتفق مع الإجماع الفلسطيني في رفض تهجير شعبنا قسرا وإفراغ الأرض من سكانها ودور مصر المحوري في الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وشدد الرئيس على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى الحاجة الملحة لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة من طعام وماء ودواء ووقود، إلى القطاع المحاصر بشكل كامل منذ الثاني مارس الماضي.

وأكد أهمية تنفيذ الخطة الفلسطينية المصرية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، بوجود الفلسطينيين على أرضهم ورفض كل أشكال التهجير أو الوصاية أو فرض الوقائع الاحتلالية.

كما بحث الرئيسان أهمية استمرار التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية؛ من أجل حماية الحقوق الفلسطينية وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.



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