الذكرى الـ 80 لعيد النصر في موسكو.. السيسي يشارك في العرض العسكري بالساحة الحمراء.. يتناول الغداء مع بوتين والقادة المشاركين ويلتقطون الصور التذكارية.. والرئيس الروسي يوجه رسائل حاسمة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى بالساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وعدد من القادة والرؤساء، كما شارك الرئيس السيسي في مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الروسي على شرف القادة والرؤساء المشاركين في الاحتفال.

بوتين يستقبل السيسي

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالساحة الحمراء بموسكو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لعيد النصر.

الاحتفال بعيد النصر بالساحة الحمراء بموسكو

وحرص الزعيمان على التقاط صورة تذكارية بمقر الاحتفال بعيد النصر بالساحة الحمراء بموسكو، كما استقبل الرئيس الروسي القادة والزعماء المشاركين في احتفال روسيا بالذكرى الثمانين بعيد النصر.

وشاركت القوات المسلحة المصرية في عرض عسكري أمام الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشارك في العرض مختلف التشكيلات العسكرية الروسية البرية منها والبحرية والجوية وفرق المراسم العسكرية والمدارس الحربية وتشكيلات مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي.

ووضع القادة المشاركون في عيد النصر الزهور على النصب التذكاري للجندى الكجهول بحديقة ألكسندروفسكي.

ووجه الرئيس الروسي بوتين رسائل مهمة خلال كلمته جاءت أبرزها:

- ننحني أمام الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل النصر ومنحونا الحرية والسلام وأنقذوا الوطن وعلمونا كيفية حماية الوطن والدفاع عن مصالحنا الوطنية.

- واجبنا الدفاع عن تاريخ مقاتلي الجيش السوفيتي وعن النصر والمأثرة العظيمة التي شارك فيها مواطنون من قوميات مختلفة، وسنقف أمام كل من يحاول تحريف التاريخ.

- لقد أخذ الاتحاد السوفيتي على عاتقه الضربة الكبيرة، وأخذ الملايين ممن كانوا يعيشون حياة سلمية السلاح في أيديهم، وشاركوا في معارك ضخمة في موسكو وستالينغراد وكورسك.

- لقد انهار هدف احتلال الاتحاد السوفيتي على صخرة بطولة الشعب السوفيتي من جميع القوميات والأعراق. ننحني إجلالا لكل من ضحى بحياته من أجل النصر.

- ما يقرب من 80% من سكان الأرض شاركوا في الحرب العالمية الثانية ونثمن المساهمة الكبرى في نجاحنا متجسدة في بطولة الحلفاء ومن بينهم الجنود الشجعان من الصين.

- روسيا تقدر عاليا مساهمة حلفائها في تحقيق النصر.

- تحقيق الهزيمة الكاملة للنازية بفضل الجهود المشتركة للعديد من البلدان.

- نحمي بيتنا المشترك والقيم الإنسانية وننقل هذا الإرث العظيم إلى الأجيال المقبلة.

- دائما نعتمد على وحدتنا في الحرب والسلم للوصول إلى أهدافنا وروسيا كلها تدعم المشاركين في العملية الخاصة وتفخر بصمودهم.

- روسيا ستظل دائما حاجزا لا يمكن تدميره في وجه النازية ويوم النصر هو العيد الرئيسي للشعب الروسي والحقيقة والعدالة في صفنا وإلى جانبنا.

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