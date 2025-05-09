الجمعة 09 مايو 2025
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خارج الحدود

الخارجية تنشر صورة البحارة المصريين بالإمارات وتكشف آخر التطورات

البحارة المصريون
البحارة المصريون في الإمارات، فيتو

قامت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بدبي صباح اليوم الجمعة بإيفاد ممثل عنها للقاء البحارة المصريين على السفينة Petro 1. 

وتمت هذه الزيارة بالتنسيق مع السلطات الإماراتية ومسئولي ميناء "خالد" بالشارقة، وذلك عقب استقرار الأحوال الجوية، والتي سمحت بدخول السفينة إلى الميناء بمساعدة من الجانب الإماراتي وإدارة الميناء.
 


وقام ممثل القنصلية العامة المصرية خلال الزيارة بالاطمئنان على حالة البحارة المصريين، كما وجه الشكر إلى إدارة الميناء، ومسئولي حكومة إمارة الشارقة، وكافة الجهات الإماراتية المعنية لما أبدوه من تعاون كامل في التعامل مع هذه المسألة، فضلًا عن تقديم المؤن لطاقم السفينة. 

وقالت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في بيان، انها تواصل من خلال السفارة المصرية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، التنسيق مع مختلف الجهات الإماراتية المعنية لمتابعة الموقف القانوني لحالة البحارة المصريين، وذلك وفقًا للقوانين المرعية.

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