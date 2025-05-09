الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

تقارير تكشف أسباب عرقلة صفقة انضمام فيرنانديز للهلال السعودي

برونو فيرنانديز،
برونو فيرنانديز، فيتو

كشفت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو الهدف الأساسي لنادي الهلال السعودي.

وأزاح الإعلامي فابريزو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، الستار عن الأسباب التي تعرقل انتقال النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح رومانو أن الهلال قد بدأ مفاوضاته مع مانشستر يونايتد لضم فيرنانديز منذ موسمين، إلا أن النادي الإنجليزي رفض العروض المقدمة، وتكررت المحاولات في الموسم الماضي، ولكنها لم تكلل بالنجاح أيضًا.

وشدد: ورغم ذلك، لا يزال الهلال مصممًا على إتمام الصفقة، حيث يجري حاليًا مفاوضات جديدة مع مانشستر يونايتد.

كما أشار رومانو إلى أن الهلال مستعد لتقديم عرض مالي مغرٍ، بالإضافة إلى راتب كبير لبرونو فيرنانديز، الذي أبدى رغبة في الانتقال إلى الفريق السعودي.

أما عن السبب الرئيسي الذي يعرقل الصفقة، فقد أكد رومانو أن مانشستر يونايتد هو من يتحكم في الموقف، حيث أن عقد فيرنانديز لا يحتوي على شرط جزائي، مما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة للهلال.

واختتم رومانو حديثه بالتأكيد على أن الهلال لن يتراجع عن محاولاته، وسيواصل السعي للحصول على موافقة مانشستر يونايتد واللاعب البرتغالي نفسه.

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