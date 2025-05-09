نادٍ عربي يسعى للتعاقد مع دي بروين

كشفت تقارير صحفية أن نادي العين الإماراتي، يسعى للتعاقد مع كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي بعد إعلان رحيله عن الفريق.

ويفكر العين الإماراتي في التعاقد مع دي بروين للمشاركة في كاس العالم للأندية، حيث وقع مع مجموعة قوية تضم يوفنتوس ومانشستر سيتي والوداد المغربي.

من المتوقع أن يغادر دي بروين ملعب الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، خاصة في ظل عدم تلقيه عرضًا لتمديد عقده، الذي ينتهي هذا الصيف، رغم مسيرته الطويلة والمليئة بالإنجازات مع مانشستر سيتي.

ورغم قرب الرحيل، لم يستبعد النجم البلجيكي الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

عرض رسمي من ليفربول



ووفقًا لما أوردته قناة سكاي سبورت إيطاليا، تقدم نادي ليفربول بعرض رسمي لدي بروين لضمه هذا الصيف، في صفقة انتقال حر ستكون من أبرز التعاقدات المحتملة للمدرب الجديد آرن سلوت.

ويأتي هذا التحرك بعد تألق اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في الأسابيع الأخيرة، حيث شارك أساسيًا في خمس مباريات متتالية بالدوري، وأسهم بثلاثة أهداف.

وعقب تسجيله هدف الفوز في شباك وولفرهامبتون الأسبوع الماضي، قال دي بروين:"أعلم أن لدي مباراة واحدة فقط على أرضنا، لكنني أركّز على أداء واجبي، وهذا ما فعلته اليوم."

وأضاف: "العديد من زملائي يشعرون بالحزن لرحيلي، لكن هذه هي الحياة. لا أعلم ما ينتظرني، لكنني واثق أنني لا زلت قادرًا على اللعب هنا."

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