الجمعة 09 مايو 2025
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أخبار مصر

سجل الآن.. الوطنية للتدريب تطلق مبادرة "أنا أيضًا مسئول" لبناء وعي القيادة والمسؤولية لدى الشباب

مبادرة انا ايضا مسئول
مبادرة انا ايضا مسئول

أطلقت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، مبادرة "أنا_أيضًا_مسئول"، والتي تستهدف طلاب الجامعات المصرية، بهدف ترسيخ وعي الطلاب بمفهوم المسؤولية في مختلف جوانب الحياة.

وذلك في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على دعم وتمكين الشباب، وتزامنًا مع مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي لجامعة بنها.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من إيمان الأكاديمية بدور الشباب الحيوي في بناء مستقبل مصر، وضرورة إعدادهم ليكونوا قادة مؤثرين، يتمتعون بمهارات التفكير النقدي، والقدرة على اتخاذ القرار، وتحمل المسؤولية المجتمعية.

وقد أعلنت د. رشا راغب خلال كلمتها بالمؤتمر عن فتح باب التسجيل أمام جميع طلاب الجامعات المصرية للمشاركة في المبادرة، التي تتضمن سلسلة من الندوات وورش العمل التفاعلية، مصمّمة خصيصًا لتقديم تجربة تدريبية متكاملة، تسهم في تطوير قدرات الشباب، وصقل مهاراتهم القيادية والإبداعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء جيل واعٍ، قادر على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في مجتمعه.

ودعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب جميع الطلاب إلى المسارعة بالتسجيل والاستفادة من الفرص المميزة التي تتيحها المبادرة، مؤكدة أن: "المسؤولية تبدأ من الوعي، ومن يمتلك الوعي يمتلك القدرة على التغيير".

وتستهدف المبادرة تدريب 2700 طالب وطالبة من الجامعات المصرية، بواقع 100 متدرب من كل محافظة، وذلك من خلال تجربة تدريبية مكثّفة تشمل 30 ساعة تدريبية تُنفَّذ على مدار 5 أيام لكل مجموعة. وتنقسم هذه الساعات بين محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية، ومناقشات تفاعلية، ودراسات حالة؛ بما يعزز مهارات التفكير، ويعمّق وعي المشاركين بمفهوم القيادة والمسؤولية المجتمعية.

 للتسجيل لطلاب جميع الجامعات المصرية:
nta.eg/ar-youth-program.html

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:
أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتورة رشا راغب الجامعات المصرية

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