غزة وأوكرانيا وسوريا الأبرز، 5 ملفات مهمة تتصدر المباحثات المصرية الروسية بموسكو

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات تناول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما في ذلك تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

كما من المقرر أن تتناول المباحثات مستجدات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة وأهمية استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بالكميات الكافية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة وأهمية تنفيذ حل الدولتين بإعتباره الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم وإستقرار مستدام في المنطقة مع ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون تصعيد أو توسع دائرة الصراع في المنطقة.

وتتناول المباحثات أيضا تطورات الأوضاع في سوريا، لبنان، ليبيا، السودان وأمن الملاحة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.

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