نتائج 70 حملة تموينية في قنا

نفذت مديرية تموين قنا، برئاسة حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا، عدة حملات تموينية مكثفة شملت مختلف مراكز المحافظة، حيث تم المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية، والمحال التجارية، والأسواق، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع جمعيتي.

وأسفرت الحملات عن تحرير 271 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في إطار تكليفات الوزارة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار وضبطها على أرض الواقع.

تحرير مخالفات ضد أصحاب محال بقنا

أما مخالفات قطاع الأسواق، فقد تضمنت تحرير محضر سلع منتهية الصلاحية وضبط 8 كجم عجينة لحوم مفرومة، ومحضر تعبئة سكر تمويني ناقص الوزن، و27 محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير شملت كميات متنوعة من السلع، ومحضرين تجميع دقيق بلدي مدعم بإجمالي 28 جوال دقيق، و4 محاضر تصرف في دقيق بلدي مدعم، و11 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و172 محضر عدم الإعلان عن الأسعار

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضر تجميع سولار، ومحضر عدم إمساك سجل زيارات بمحطة وقود، ومحضر عدم انتظام القيد في سجل 21 مواد بترولية، ومحضرين حيازة مواد بترولية خارج المحطات، ومحضر بيع أسطوانات بوتاجاز بأعلى من السعر الرسمي، ومحضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز

أما في مخالفات المنافذ التموينية، فقد تم تحرير ٣٠ محضرا ضد المخابز البلدية والحرة و7 محاضر ضد المنافذ التموينية.

وأوضح حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا، أن مديرية التموين نفذت خلال الأسبوع الجاري أكثر من 70 حملة على مختلف مراكز وقرى المحافظة، شملت جميع الأنشطة التجارية والمحال العامة والمنشآت التموينية من المخابز والمنافذ التموينية، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق ومراقبة السلع التموينية والبترولية ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلكين.

وأكد القط أن المديرية مستمرة في حملاتها اليومية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن أجهزة المديرية تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين وحمايتهم من جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق أولًا بأول.

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