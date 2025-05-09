تعيين منير حكمًا رابعا لمباراة الزمالك وسيراميكا بعد تعرض محجوب لحادث سير

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين سيد منير حكمًا رابعا ضمن طاقم إدارة مباراة سيراميكا والزمالك التي تقام في الخامسة مساء اليوم بالجولة الخامسة للمرحلة النهائية لدوري القسم الأول، وذلك بعد تعرض إبراهيم محجوب للإصابة في حادث سير وقد كان مقررًا أن يقوم بالمهمة نفسها.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

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