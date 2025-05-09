الجمعة 09 مايو 2025
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محافظات

إزالة 21 طاحونة ذهب غير مرخصة بقنا

طواحين الذهب،فيتو
طواحين الذهب،فيتو

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، حملة لإزالة كافة التعديات ومنها طواحين الذهب غير المرخصة.

 

طواحين الذهب غير المرخصة في قنا

 وقد نفذت قرار إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية علي مساحة ٤ قراريط بناحية العليقات، وإزالة ٢١ طاحونة ذهب غير مرخصة.

 كما تم تنفيذ ٣ حالات أخرى لتعديات على أملاك الدولة على مساحة ٦ قراريط بناحية خزام، وذلك بحضور نائبي رئيس المركز محمود عبد الصبور وقاسم عبد الراضي.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، للحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة أي مخالفة حفاظا على تطبيق القانون وعلى الجميع دون أي تفرقة وخاصة فيما يتعلق بطواحين الذهب غير المرخصة.

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