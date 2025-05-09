سلوت ضاحكًا: كلنا يعلم إلى أين سيذهب أرنولد

أكد أرني سلوت، مدرب ليفربول، أن الجميع يعلم ما هي الوجهة المقبلة للظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الذي أعلن مؤخرا رحيله عن "الريدز".

وقال مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي: "هل أعلم إلى أين يتجه أرنولد ؟ لم يُصرّح بأي شيء، فقط أنه سيغادر".

وأوضح: "من المستحيل التعليق على مشاركته في كأس العالم للأندية، لكن كما ترون من ابتسامتي، كلنا يعلم إلى أين سيذهب".

وأعلن أرنولد وليفربول قبل أيام رحيل اللاعب عن النادي بانتهاء عقده في صيف العام الحالي، بينما أكدت تقارير إعلامية انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة مجانية.

وحتى الآن لم يتضح موقف أرنولد من المشاركة مع ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق في منتصف يونيو المقبل، قبل أسبوعين تقريبا من الموعد الرسمي لنهاية عقد اللاعب مع ليفربول.

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