تفاصيل مشاركة السيسي في العرض العسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لعيد النصر بروسيا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في فعاليات العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو، احتفالا بالذكرى الـ 80 لعيد النصر.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالساحة الحمراء بموسكو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لعيد النصر.

وحرص الزعيمان على التقاط صورة تذكارية بمقر الاحتفال بعيد النصر بالساحة الحمراء بموسكو، كما استقبل الرئيس الروسي القادة والزعماء المشاركين في احتفال روسيا بالذكرى الثمانين بعيد النصر.

وشاركت القوات المسلحة المصرية في عرض عسكري أمام الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشارك في العرض مختلف التشكيلات العسكرية الروسية البرية منها والبحرية والجوية وفرق المراسم العسكرية والمدارس الحربية وتشكيلات مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي

ووضع القادة المشاركون في عيد النصر الزهور على النصب التذكاري للجندى الكجهول بحديقة ألكسندروفسكي.

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