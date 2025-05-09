مسار إجباري يعود للقمة بألبومه الجديد "مبقتش أخاف"

عاد فريق “مسار إجباري"، لتصدر، الساحة الفنية، بألبومه الجديد “مبقتش أخاف”، وذلك بعد فترة غياب، طويلة عن جمهور ومحبي الاندرجراوند.

في هذا السياق، أصدر فريق مسار إجباري ألبومه الجديد "مبقتش أخاف" على ثلاث مراحل في يناير 2025، الألبوم هو أول ألبوم كامل للفرقة منذ ألبومها "نص الحاجات" عام 2022، ويأتي احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس الفرقة.

تفاصيل الألبوم:

ألبوم “مبقتش أخاف”، صدر على ثلاث مراحل في يناير 2025 (17، 24، 31 يناير)، وتضمن 12 أغنية

وتناول الألبوم قضايا اجتماعية وحياتية متنوعة مثل التحديات اليومية، الحب، الأحلام، والفقد. تتميز الكلمات بالعمق والبساطة المعهودة في أغاني مسار إجباري.

أما عن الأسلوب الموسيقي، يمزج الألبوم بين الروك والجاز والنغمات الشرقية، مع تنويعات جديدة على أسلوب الفرقة المميز.

يحمل الألبوم اسم "مبقتش أخاف"، وصدر الفيديو الموسيقي الخاص بها في 5 فبراير 2025.

الجزء الأول (صدر في 17 يناير 2025): أدها وأدود، بنتكلم (مع محمود التهامي)، بمبي، الجزء الثاني (صدر في 24 يناير 2025): زهقت، وحشني صوتك، مبسوط، مواويل، والجزء الثالث (صدر في 31 يناير 2025):هويت، في الحب مليش، الكورنيش، مبقتش تبان.

الألبوم يمثل عودة قوية لمسار إجباري ويقدم مزيجًا موسيقيًا وكلمات تعكس نضج الفرقة وتطورها على مدار مسيرتها الفنية.

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