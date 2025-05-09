قمة مصرية روسية اليوم بموسكو لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وانطلقت اليوم فعاليات العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو احتفالا بالذكري الـ80 لعيد النصر بحضور الرئيس السيسي.

ويشارك في العرض مختلف التشكيلات العسكرية الروسية البرية منها والبحرية والجوية وفرق المراسم العسكرية والمدارس الحربية وتشكيلات مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي.

واستقبل الرئيس الروسي بوتين الرئيس السيسي بقاعة احتفالات موسكو بالذكري الـ80 لعيد النصر.



وتحتفل روسيا اليوم بالذكرى الثمانين لانتصار القوات السوفيتية على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في مناسبة وطنية كبرى تشهد عرضا عسكريا واسعا في الساحة الحمراء بموسكو وسط حضور دولي رفيع المستوى.



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