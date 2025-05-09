الجمعة 09 مايو 2025
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حوادث

الطعن ليس النهاية، كل ما تريد معرفته عن موعد استئناف المتهم بعد حكم أول درجة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

يمثل الحكم الصادر من محكمة أول درجة محطة أولى في رحلة التقاضي، لكنه لا يُعد نهاية المطاف أمام المتهم، فقد كفل له القانون الحق في الطعن على الحكم من خلال الاستئناف، كإحدى الضمانات الأساسية لإعادة النظر في الوقائع والأدلة والتحقق من سلامة الحكم.

فور صدور حكم المحكمة الابتدائية، يبدأ احتساب المدة القانونية لتقديم الاستئناف، والتي تختلف حسب ما إذا كان الحكم حضوريًا أو غيابيًا. ويُقدَّم الاستئناف أمام المحكمة المختصة، والتي تحدد موعدًا لنظر الطعن ومراجعة ما ورد في حيثيات الحكم الابتدائي.

خلال جلسة الاستئناف، يُسمح لدفاع المتهم بتقديم دفوع جديدة، كما تنظر المحكمة في مدى توافر أركان الجريمة أو صحة الإجراءات القانونية التي سبقت إصدار الحكم. وقد تُصدر المحكمة قرارًا بتأييد الحكم السابق، أو تعديله، أو إلغائه نهائيًا، وفق ما يظهر من أوراق الدعوى.

كما تشارك النيابة العامة في جلسات الاستئناف بصفتها ممثلة للحق العام، وتبدي رأيها بشأن الحكم، سواء بالمطالبة بتشديد العقوبة أو تأييد الحكم الصادر.

ويُعد حكم الاستئناف نهائيًا في أغلب الحالات، باستثناء بعض القضايا التي يجيز القانون الطعن عليها أمام محكمة النقض، ما يفتح بابًا قانونيًا جديدًا لمراجعة القضية من أعلى درجات التقاضي.

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محكمة الاستئناف النقض محكمة النقض

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