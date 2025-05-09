الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غدا.. قطع الكهرباء عن 3 مناطق في قنا

الكهرباء،فيتو
الكهرباء،فيتو

 أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، غرب محافظة قنا، عن قطع التيار الكهربائي وذلك للأعمال الصيانة الدورية التي يجريها قطاع الكهرباء في عدد من المراكز.

ونوهت الوحدة في بيان لها، أن القطيع سيكون غدا السبت، من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة الــ8 صباحا، وسوف يتأثر بالقطع عدد من المناطق هي مدينة دنفيق،ونجع الجديدة،الحرزات.

وطالبت الوحدة الأهالي توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع لحين عودته وعدم التأثر، والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطع التيار الكهربائي قنا محافظة قنا مدينة نقادة نقادة

مواد متعلقة

أمن قنا يكثف جهوده لكشف هوية وملابسات واقعة مقتل شاب بطلق ناري

إغلاق عدد من المراكز الطبية المخالفة في قنا

طبيب بأورام قنا للمحافظ: نستقبل 40 مريضا يوميا وبنعمل كل التحاليل والكشوف في يوم واحد (فيديو)

بسبب خصومة ثأرية، السجن المؤبد لـ 3 أشخاص بتهمة قتل نسيبهم في قنا

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا في أول ظهور لـ الرمادي

جلسة تحقيق جديدة لـ زيزو في الزمالك

السيسي يصل إلى الساحة الحمراء بموسكو للمشاركة باحتفال الذكرى الـ80 لعيد النصر

بعد 6 أشهر، بايدن يتحمل المسؤولية عن فوز ترامب والبيت الأبيض يعلق: أنت عار على أمريكا

بوتين يستقبل السيسي في قاعة احتفالات موسكو بالذكرى الـ80 لعيد النصر

مدرب إسباني يدخل ترشيحات خلافة كولر في الأهلي

بعد اعتراضات زيادة الأجرة وتحرير العقود، مصير تعديل قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد انتخاب أول أمريكي في التاريخ بابا للفاتيكان.. ما هي جنسيات الباباوات؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد العصافير في المنام وعلاقته بالسعي وراء أمور مادية

دعاء الجمعة، 22 دعاء للنجاح والتوفيق في الامتحان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية