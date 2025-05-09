غدا.. قطع الكهرباء عن 3 مناطق في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، غرب محافظة قنا، عن قطع التيار الكهربائي وذلك للأعمال الصيانة الدورية التي يجريها قطاع الكهرباء في عدد من المراكز.

ونوهت الوحدة في بيان لها، أن القطيع سيكون غدا السبت، من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة الــ8 صباحا، وسوف يتأثر بالقطع عدد من المناطق هي مدينة دنفيق،ونجع الجديدة،الحرزات.

وطالبت الوحدة الأهالي توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع لحين عودته وعدم التأثر، والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

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