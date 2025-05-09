الجمعة 09 مايو 2025
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أخبار مصر

بحضور السيسي، روسيا تحتفل بعيد النصر الـ80 بعرض عسكري مهيب

السيسي وبوتين.فيتو
السيسي وبوتين.فيتو
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انطلقت صباح اليوم فعاليات العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو، احتفالًا بالذكرى الـ80 لعيد النصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ويشارك في العرض مختلف التشكيلات العسكرية الروسية البرية منها والبحرية والجوية وفرق المراسم العسكرية والمدارس الحربية وتشكيلات مختلفة من الآليات والمعدات العسكرية وفرق الجيش الروسي. 

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس السيسي بقاعة احتفالات موسكو بالذكرى الـ80 لعيد النصر.

ويشارك الرئيس السيسي اليوم الجمعة في احتفالات عيد النصر بموسكو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحتفل روسيا اليوم بالذكرى الثمانين لانتصار القوات السوفيتية على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في مناسبة وطنية كبرى تشهد عرضًا عسكريًّا واسعًا في الساحة الحمراء بموسكو وسط حضور دولي رفيع المستوى. 

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