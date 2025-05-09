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أمن قنا يكثف جهوده لكشف هوية وملابسات واقعة مقتل شاب بطلق ناري

مديرية أمن قنا،فيتو
مديرية أمن قنا،فيتو

 شهدت قرية الغوصة التابعة لمركز ومدينة قنا، مصرع شاب اليوم الجمعة، بطلق ناري في ظروف غامضة، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل البلاغ بقنا

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بمقتل شاب بطلق ناري في قرية الغوصة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع أ.ع.ح، يبلغ من العمر 27 عامًا، بطلق ناري في ظروف غامضة داخل قرية الغوصة التابعة لدائرة مركز قنا.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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