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أخبار مصر

4 معلومات عن مشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض بميناء الدخيلة

محطة تحيا مصر
محطة تحيا مصر
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نشرت وزارة النقل تقريرا مصورا لمحطة تحيا مصر، يشمل جدوى المشروع وتأثيره على الاقتصاد والنقل فى مصر.

 

وجاءت أهم المعلومات كمايلى: 

1. المشروع يشمل إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم على رصيف بطول 1200م، (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا. وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم الموانئ في حوض المتوسط، لذلك النوع من التجارة الدولية.

2. يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

3. سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتى ٢٤ ألف حاوية.

4. تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC، وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات.

 

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الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بميناء الدخيلة حوض المتوسط تشغيل واستغلال طاقة استيعابية

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