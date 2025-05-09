إغلاق عدد من المراكز الطبية المخالفة في قنا

وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا فريق إدارة العلاج الحر بالمديرية بالمرور على عدد من المراكز الطبية الخاصة بمركز نجع حمادي.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفريق بقيادة الدكتور مصطفى فؤاد مدير إدارة العلاج الحر وعضوية كل من دكتور أحمد فؤاد، دكتور أندرو أمير والدكتور محمود الأسد قد راجع خمس مراكز جراحية ونساء وتوليد داخل مركز نجع حمادي.

تطبيق القانون المُنظم لتلك المراكز

وراجع الفريق الإشتراطات الصحية والتراخيص لتلك المراكز وإلتزامهم بتطبيق القانون المُنظم لتلك المراكز والتي قد تم المرور عليها سابقًا وتم إنذارهم بالمخالفات التي تم رصدها وإعطاءهم مدة للتصحيح وعند مراجعة المراكز تبين عدم إلتزامهم بالشروط المقررة وتلافي المخالفات المرصودة وتم غلق تلك المراكز وعمل محضر بذلك.

وأضاف وكيل الوزارة إلى أن الفريق قام بضبط مركز جلدية يعمل بدون ترخيص يُدار بغير طبيب وبه العديد من المخالفات وعلي الفور تم عمل محضر وغلق المركز.

فيما أكد وكيل الوزارة علي استمرار جولات العلاج الحر في مراكز المحافظة لرصد أي مخالفات في المؤسسات الطبية الخاصة والتعامل معها بردع وقوة لضمان رعاية صحية متكاملة لأبناء المحافظة.

في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية في التعامل مع المراكز والمستشفيات الطبية الخاصة والمراجعة الدورية لكافة المخالفات لضمان سلامة الخدمة الطبية وضمان وصولها لمستحقيها بالصورة الآمنة والقانونية، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

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