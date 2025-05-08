الخميس 08 مايو 2025
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محافظ سوهاج يتابع أعمال التخطيط المروري ويوجه برصف 20 شارعا جانبيا

جولة تفقدية بعدد
جولة تفقدية بعدد من شوارع وميادين مدينة سوهاج، فيتو

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مساء اليوم، جولة تفقدية بعدد من شوارع وميادين مدينة سوهاج، لمتابعة أعمال التخطيط المروري، وتحسين البيئة العامة بالشوارع، ورفع الإشغالات، وتفقد المستوى العام للخدمات، وشملت الجولة تفقد ميدان الشبان المسلمين، ومنطقة خلف مستشفى الهلال، وشارع الكاشف، وشارع التحرير، ومنطقة الزهراء، وسوق الزهراء، ومنطقة سيتي، حيث وجه المحافظ بسرعة رفع الإشغالات من الشوارع والميادين، وتحسين مستوى النظافة والتجميل، وزيادة الإنارة العامة في عدد من المواقع، إلى جانب رفع العوائق المرورية أمام المحال التجارية.

محافظ سوهاج يُتابع أعمال التخطيط المروري ويوجه برصف 20 شارعا جانبيا

كما تفقد المحافظ عددًا من المحال التجارية للاطمئنان على جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة، موجها بضرورة التزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم، وعدم التعدي على حرم الطريق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وخلال جولته، وجه "سراج" مسؤولي حي شرق بسرعة البدء في إجراءات الطرح لرصف 20 شارعًا جانبيًا متفرعًا من شارع التحرير باستخدام بلاط الإنترلوك، بما يُسهم في تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع الداخلية، وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار أعمال التخطيط المروري بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، تماشيًا مع جهود المحافظة في التطوير والتجميل، مشيدًا بتعاون الجهات التنفيذية في تنفيذ التكليفات وتحقيق الانضباط المروري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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