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أخبار مصر

اليوم، السيسي يشارك في احتفالات عيد النصر بموسكو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، في احتفالات عيد النصر بموسكو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

الرئيس السيسي

وأعلن الكرملين أن 29 زعيمًا أجنبيًّا، من بينهم الرئيس السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا سيحضرون العرض العسكري المقرر اليوم الجمعة  في 9 مايو في عيد النصر بالحرب العالمية الثانية.

 

مستشار الرئاسة الروسية 

وأضاف يوري أوشاكوف مستشار الرئاسة الروسية أن قوات من 13 دولة من بينها الصين ومصر وميانمار ستشارك في العرض العسكري في الساحة الحمراء في الذكرى الـ80 للانتصار على ألمانيا النازية.

وأوضح مساعد الرئيس الروسي أن القادة الذين سيحضرون الاحتفال هم من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأبخازيا والبوسنة والهرسك والبرازيل وبوركينا فاسو وفنزويلا وفيتنام وغينيا بيساو ومصر وزيمبابوي والصين والكونغو وكوبا ولاوس ومنغوليا وميانمار وفلسطين وصربيا وسلوفاكيا وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وأوسيتيا الجنوبية.

وتستعد روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وتتضمن هذه الاحتفالات عروضًا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى، بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عيد النصر موسكو

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