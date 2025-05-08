الخميس 08 مايو 2025
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ثقافة وفنون

مكون من 50 حلقة، الكشف عن بوسترات أبطال مسلسل حرب الجبالي (صور)

بوستر المسلسل.فيتو
بوستر المسلسل.فيتو

أطلقت الصفحة الرسمية لقناة mbc مصر البوسترات الرسمية لمسلسل "حرب الجبالي" مصحوبة بتعليق: "الحرب بدأت من دلوقتي.. استعدوا لمواجهة من نوع تاني مع أبطال حرب الجبالي ابتداءً من 18 مايو الساعة 9 مساءً على mbc مصر" ومنصة شاهد.

مسلسل حرب الجبالي

وتدور أحداث مسلسل «حرب الجبالى» فى إطار اجتماعى درامى مشوق، حيث يستعرض العمل تفاصيل الحياة اليومية وصراعات القاطنين فى إحدى المناطق الشعبية، ويتناول المسلسل بجرأة وحرفية الصراع الأزلى بين الخير والشر، وذلك من خلال قصص إنسانية متشابكة لشخصيات تسعى جاهدة لفرض رؤيتها وقيمها فى مجتمع يعانى من وطأة الطمع والجشع والرغبة المحمومة فى السيطرة على الثروة والنفوذ.

مسلسل حرب الجبالي بطولة: أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

 

 

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