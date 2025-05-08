تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، معرض تسويق المنتجات بالحي للوقوف على الوضع الراهن له، ووضع تصور لتشغيله، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة غير المستغلة.

محافظ سوهاج يتفقد معرض تسويق المنتجات الحرفية ويبحث سبل الاستغلال الأمثل له

ووجه المحافظ بوضع تصور عاجل وخطة تنفيذية بمواعيد محددة لتشغيل المعرض بالكامل خلال اسبوع، مؤكدا أن تشغيل المعرض يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات المحلية، والحفاظ على الحرف التراثية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية القائمة، وتوفير البيئة المناسبة لتسويق المنتجات وتشجيع رواد الأعمال والحرفيين.

المعرض على مساحة 400 متر مربع، وبتكلفة 4 مليون جنيه

يذكر أن المعرض على مساحة 400 متر مربع، وبتكلفة 4 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتفقد المحافظ أروقة المعرض المكون من 3 أدوار، ويضم 30 قاعة لعرض المنتجات الحرفية والتراثية، ومنتجات المنطقة الصناعية، وتتراوح مساحات قاعات العرض من 12 إلى 27 متر مربع، وذلك كمنفذ تسويق ثابت، يتيح عرض المنتجات طوال أيام العام.

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