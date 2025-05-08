نجاح إضراب المحامين بمحاكم الاستئناف في الإسكندرية والبحيرة ومطروح (صور)

قال محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين: إن إضراب محاكم الاستئناف والذي جري تنظيمه اليوم، نجح بشكل كامل في محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والتزم المحامين بالإضراب عن الحضور للجلسات، وذلك احتجاجا على فرض رسوم مخالفة للقانون من محاكم الاستئناف.

وأكد عبدالوهاب أنه تابع ٢٣ دائرة محكمة استئناف بالإسكندرية، وأثبت الإضراب أمام هيئات المحاكم المختلفة، وكذلك بمحافظات البحيرة ومطروح ومعه أعضاء مجلس النقابات الفرعية، وتأكدنا تماما بالتزام الجميع ولا يوجد شطب قضايا بسبب الإضراب.

وتابع عبدالوهاب: إننا نصعد خطوة خطوة ضد قرارات مخالفة للقانون والدستور وتخل بحق التقاضي وتضر المتقاضي قبل المحامي ودون سند قانوني أو قرار.

وكانت نقابة المحامين دعت لإضراب عام عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية اليوم الخميس.

وجاءت قرارات نقابة المحامين كالتالي: الإضراب العام عن الحضور يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في جمهورية مصر العربية) بالقاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا) بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.

ثانيًا: تكلف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وإرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته والمعنية بالإضراب.

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