جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة

قرَّر مجلس جامعة المنصورة بالإجماع منح المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، درجة الدكتوراه الفخرية؛ تقديرًا لإسهاماته المتميزة وجهوده البارزة في دعم منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، ودوره الفعّال في تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة.

جامعة المنصورة تمنح النائب العام المصري الدكتوراه الفخرية تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة

وجاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية التي عُقدت اليوم، الخميس برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، واللواء خالد عيد، مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، وقيادات النيابة العامة، من بينهم المستشار عمرو فارق مدير التفتيش ‏القضائي، ‏المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني، المستشار علي مختار مدير النيابة، المستشار مصطفى سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، وأعضاء مجلس الجامعة.

وقد نُوقشت خلال الجلسة سُبل وآليات تنفيذ بروتوكول التعاون المُبرم مع النيابة العامة.

وقام رئيس جامعة المنصورة بتسليم المستشار الدكتور محمد شوقي عياد شهادة الدكتوراه الفخرية، كما قدَّم لسيادته درع الجامعة؛ تقديرًا لجهوده المخلصة في دعم منظومة العدالة، وترسيخ القانون، وتعزيز أواصر التعاون بين النيابة العامة والمؤسسات الأكاديمية.

أهدى النائب العام المصري درع النيابة العامة إلى رئيس جامعة المنصورة

كما أهدى النائب العام المصري درع النيابة العامة إلى رئيس جامعة المنصورة؛ تعبيرًا عن تقديره للدور العلمي والبحثي الرائد الذي تضطلع به الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.