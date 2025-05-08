الخميس 08 مايو 2025
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اقتصاد

"بنك مصر" يعفي عملاءه من الرسوم الإدارية لمدة 60 يوما على التمويل الشخصي والسيارة والعقاري

بنك مصر
بنك مصر

أطلق بنك مصر مؤخرا حملته الترويجية لإعفاء عملائه من الرسوم الإدارية لمدة 60 يومًا، على التمويلات الشخصية والسيارة والسلع المعمرة والتمويل العقاري، ويأتي ذلك حرصا من البنك على تلبية كافة احتياجات العملاء المختلفة وتقديم أفضل الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم بما ينعكس إيجابا على الأفراد ويحفز النشاط الاقتصادي.

مزايا حملة “دراية”

هذا ويسري الإعفاء من الرسوم الإدارية لمدة 60 يومًا ابتداءً من 10 مايو 2025 على التمويلات المشار إليها مع تطبيق الشروط والأحكام المعمول بها، ويقدم بنك مصر، التمويل الشخصي بمعدل عائد متميز مع أطول مدة للسداد تصل إلى 12 سنة، مع الحصول على أعلى قيمة للتمويل تصل إلى 7 ملايين جنيه.

 كما يمنح البنك تمويل السيارة من خلال برامج تمويلية متعددة وبمعدل عائد تنافسي، ويصل الحد الأقصى لقيمة التمويل إلى 6 مليون جنيه، بينما تصل فترة السداد إلى 7 سنوات، ونسبة التمويل إلى 100% من قيمة السيارة،، كما يمنح البنك تمويل السلع المعمرة من خلال برامج تمويلية متعددة وبمعدل عائد تنافسي، ويصل الحد الأقصى لقيمة التمويل إلى 250 ألف جنيه، بينما تصل فترة السداد إلى 8 سنوات، ونسبة التمويل إلى 100 % من قيمة السلعة المعمرة. 

وكذلك يمنح البنك التمويل العقاري الإجارة العقارية من خلال برامج تمويلية متعددة وبمعدل عائد تنافسي، ويصل الحد الأقصى لقيمة التمويل إلى 70 مليون جنيه، بينما تصل فترة السداد إلى 15 سنة، هذا كما يمنح البنك لعملائه عند طلب أيا من تلك التمويلات وثيقة تأمين مجانية على الحياة، بالإضافة الي الاعفاء من عمولة اقصي رصيد مدين للتسهيلات الجارية المدينة للافراد بالضمان العيني (OVERDRAFT ) خلال مدة الحملة كما يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر للاطلاع على التفاصيل الكاملة والشروط والأحكام.

 

 

طريقة الحصول على التمويل 

هذا ويمكن للعملاء تقديم طلب الحصول على التمويل من خلال شبكة فروع بنك مصر المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية أو من خلال خدمة الانترنت والموبايل البنكي BM Online المتاحة على مدار الساعة، كما يمكن للعملاء معرفة كافة تفاصيل البرامج التمويلية المختلفة التي تتناسب مع متطلباتهم المتنوعة من خلال موقع البنك الإلكتروني أو الاتصال بمركز اتصال بنك مصر 19888،ويسعد بنك مصر استقبال طلبات عملائه للاستفادة من العرض خلال فترة الحملة الترويجية، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في تلبية الخدمات للعملاء

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