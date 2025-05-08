اعتماد 45 مدرسة من ضمان الجودة بسوهاج

تمكنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج من تأهيل واعتماد 45 مدرسة وروضة، وحصولها على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي.

وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن هذا الإنجاز يؤكد مدى الجهد الذي يبذله رجال التعليم في سوهاج وقياداته للنهوض بالعملية التعليمية بجميع المؤسسات التعليمية والمدارس بمختلف الإدارات التعليمية.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية اهتمام مدارس سوهاج بملف تأهيلها وتقدّمها لهيئة ضمان الجودة والاعتماد، والحصول على شهادة الاعتماد التي تعد دليلًا على تميزها وتقديمها خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب بمختلف مراحل التعليم.

ومن جانبه، أكد مجدي حمودة، مدير إدارة ضمان الجودة بالمديرية، أن المدارس التي نجحت في الحصول على شهادة الاعتماد تمثل جميع المراحل التعليمية، كما تمثل جميع الإدارات التعليمية، حيث تم اعتماد مدرستين ثانويتين، و6 مدارس إعدادية، و4 مدارس ابتدائية، و33 روضة أطفال.

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