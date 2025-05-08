تزامنا مع زيارة السيسي لموسكو، كل ما تريد معرفته عن تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الروسية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتستعد روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وتتضمن هذه الاحتفالات عروضًا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول.

العلاقات الاقتصادية

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا نموا مزدادا حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين مستوى قياسيًا جديدا حيث بلغ 8 مليارات دولار في عام 2024 بحسب السفارة الروسية في القاهرة.

وتعكس الزيادة في حجم التبادل التجاري من 7 مليارات دولار في 2023 إلى 8 مليارات دولار في 2024،التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية، خصوصًا في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة.

وكان السيسي وبوتين قد أكدا في لقاءاتهما السابقة إعطاء الأولوية لمبادرات البنية التحتية الأساسية بما في ذلك إنشاء تطوير منطقة صناعية روسية متخصصة.

وبحسب البيانات الرسمية تعد روسيا شريكا استراتيجيا في القطاع الزراعي المصري إذ تحافظ على موقعها بوصفها أكبر مورد للقمح إلى مصر ففي عام 2024 وحده صدرت روسيا 9 ملايين طن من القمح إلى السوق المصرية.

وإلى جانب التجارة في المنتجات الزراعية والطاقة تخطط روسيا ومصر لتعزيز الاستثمارات في قطاعات رئيسية أخرى كالنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا.

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