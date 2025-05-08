نهائي محتمل بين مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الأوروبي.. 5 نهائيات إنجليزية سابقة في تاريخ المسابقات الأوروبية

اقترب فريقا مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين من التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعد الفوز ذهابًا في نصف النهائي على أتلتيك بيلباو وبودو جليمت على التوالي بنتائج كبيرة.

وفي ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي حقق كل من توتنهام ومانشستر يونايتد انتصارات مقنعة في مباراتي الذهاب، ما يعزز فرص تأهلهما إلى النهائي، فقد فاز توتنهام 3-1 على بودوجليمت النرويجي في ملعب توتنهام بلندن، فيما فاز مانشستر يونايتد 3-0 على أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس ببلباو.

وسيقام نهائي الدوري الأوروبي في ملعب سان ماميس معقل فريق أتلتيك بيلباو، يوم الأربعاء 21 مايو الجاري.

وفي حالة تأهل مانشستر يونايتد وتوتنهام إلى نهائي الدوري الأوروبي، سيكون النهائي الإنجليزي السادس في تاريخ البطولات الأوروبية.

5 مواجهات إنجليزية سابقة في تاريخ البطولات الأوروبية

دوري أبطال أوروبا 2008

وجاء أول نهائي أوروبي خالص عام 2008 وكان طرفه مانشستر يونايتد حين حقق دوري أبطال أوروبا لثالث وآخر مرة في تاريخه بفوز بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي بعد تعادل إيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

الغريب أن تلك المواجهة أقيمت أيضا يوم 21 مايو، وتقدم فيها الشياطين الحمر عبر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل فرانك لامبارد في آخر دقيقة بالشوط الأول للبلوز.

وفي ركلات الترجيح أهدر كريستيانو رونالدو من يونايتد وجون تيري والفرنسي نيكولا أنيلكا من البلوز ليتوج مانشستر يونايتد بالكأس ذات الأذنين في ليلة دراماتيكية.

3 نهائيات في عام واحد

شهد عام 2019 إقامة 3 نهائيات أوروبية إنجليزية في بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس السوبر في واقعة غير مسبوقة في التاريخ الأوروبي.

النهائي الأول جاء في الدوري الأوروبي وجمع ثنائي لندن أرسنال وتشيلسي في الملعب الأولمبي في باكو في أذربيجان يوم 29 مايو وانتهى 4-1 للبلوز.

وسجل لتشيلسي الفرنسي أوليفيه جيرو والإسباني بيدرو رودريجيز والبلجيكي إدين هازارد هدفين في الدقائق 49 و60 و65 و72، بينما سجل للجانرز النيجيري ألكسندر إيبويه في الدقيقة 69.

وفي النهائي الثاني فاز ليفربول 2-0 على توتنهام هوتسبير بتوقيع المصري محمد صلاح في الدقيقة 2 والبلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقة 87، يوم 1 يونيو في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد.

ثالث نهائيات الإنجليز في 2019 كان في السوبر بين الفائزين في أول مواجهتين تشيلسي وليفربول وانتهى 2-2 يوم 14 أغسطس في ملعب "فودافون بارك" في إسطنبول.

وسجل جيرو والإيطالي جورجينيو ثنائية البلوز في الدقيقتين 36 و101، بينما أحرز السنغالي ساديو ماني هدفي الريدز في الدقيقتين 48 و95.

وتفوق ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 حيث أهدر لكتيبة جنوب لندن تامي أبراهام الركلة الأخيرة.

نهائي لشبونة 2021

آخر نهائي جمع الفرق الإنجليزية حسمه تشيلسي بفوز 1-0 على مانشستر سيتي في ملعب دراجاو في بورتو بالبرتغال يوم 29 مايو 2021 عبر الألماني كاي هافيرتز في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021.

ورغم هيمنة مانشستر سيتي في أغلب فترات المواجهة لكن المهاجم الألماني حسم اللقاء بهدف قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول مانحا عملاق جنوب لندن ثاني وآخر ألقابه في الكأس ذات الأذنين.

تعديل مواعيد مباراتين لمانشستر يونايتد وتوتنهام تحسبًا للنهائي الأوروبي المحتمل

وعلى صعيد متصل قررت رابطة الدوري الإنجليزي تقديم موعد مباراة توتنهام أمام أستون فيلا يومين، لمنح الفريق وقتا إضافيا للتعافي قبل نهائي محتمل بالدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مباراة توتنهام وأستون فيلا، التي كانت مقررة في ملعب فيلا بارك يوم الأحد 18 مايو الساعة 2:15 ظهرا، ستقام يوم الجمعة 16 مايو الساعة 7:30 مساء.

كذلك، تم تعديل موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج من الساعة 8:00 مساء إلى 8:15 مساء يوم الجمعة 16 مايو.

يأتي هذا القرار لتقليص الفارق في فترة الراحة بين توتنهام ومانشستر يونايتد، إذ كان من المقرر أن يحصل الأخير على 42 ساعة و15 دقيقة إضافية من الراحة في حال تأهلهما لنهائي الدوري الأوروبي.

ويعتمد ذلك على نجاح الفريقين في اجتياز مباراتي إياب نصف النهائي بالبطولة الأوروبية.

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