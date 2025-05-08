مدبولي يزور منطقتي شرق وغرب بورسعيد السبت المقبل

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح يوم السبت المقبل، الموافق 10 مايو 2025، بزيارة إلى منطقتي شرق وغرب بورسعيد، التابعتين للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الحكومة لسير العمل في المشروعات القومية، والوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مدبولي شهد مؤخرًا توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" على مساحة 20 مليون متر مربع، بحق انتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء وتشغيل منطقة صناعية ولوجيستية متكاملة، مما يعزز من مكانة مصر على خارطة التجارة العالمية.

وتُعد هذه الزيارة خطوة مهمة في دعم جهود الحكومة لتوطين الصناعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في منطقة قناة السويس.

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