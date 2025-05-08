الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يزور منطقتي شرق وغرب بورسعيد السبت المقبل

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

 يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح يوم السبت المقبل، الموافق 10 مايو 2025، بزيارة إلى منطقتي شرق وغرب بورسعيد، التابعتين للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الحكومة لسير العمل في المشروعات القومية، والوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد. 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مدبولي شهد مؤخرًا توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" على مساحة 20 مليون متر مربع، بحق انتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد. 

 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء وتشغيل منطقة صناعية ولوجيستية متكاملة، مما يعزز من مكانة مصر على خارطة التجارة العالمية. 

وتُعد هذه الزيارة خطوة مهمة في دعم جهود الحكومة لتوطين الصناعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في منطقة قناة السويس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قناة السويس منطقة شرق بورسعيد منطقة غرب بورسعيد المشروعات التنموية والخدمية موانئ أبوظبي كيزاد شرق بورسعيد

مواد متعلقة

223 سرير إقامة و45 عناية مركزة، تفاصيل جولة مدبولي في مستشفى طنطا العام الجديد

"مدبولي" يستمع للمرضى في مستشفى محلة مرحوم بطنطا: راضون عن الخدمة.. ونثق في تطوير أكبر (صور)

99 % نسبة الإنجاز، رئيس الوزراء يتابع تطوير مجمع طنطا الطبي (صور)

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى حميات طنطا (صور)

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مسجد السيد البدوي ومحيطه بطنطا (صور)

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد

رئيس الوزراء يتفقد مركز أورام طنطا القديم

مدبولي يتفقد محطة مياه طنطا، و76% نسبة تغطية الصرف الصحي بالغربية (صور)

الأكثر قراءة

تعرف على قرارات اللجنة الأولمبية المصرية في اجتماعها الأول

زغلول صيام يكتب: قرار لجنة التظلمات في أزمة القمة! إبراهيم عبد الجواد وأون سبورت!

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

أسماء أعضاء وفد مصر المرافق للرئيس السيسي في زيارة موسكو

أول تعليق من الإعلامية أحلام العجارمة على شائعات جمعها بين زوجين

موعد تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

قرار جديد ضد سيدة حاولت تهريب مخدر الماريجوانا بمطار القاهرة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

المزيد

انفوجراف

التعديلات الجديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بكثرة الأعداء والحاسدين

موسم الحج 2025، ما هو طواف الوداع وشروطه؟

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح مدى الاستطاعة في الحج لمن عليه ديون مؤجلة

المزيد
الجريدة الرسمية