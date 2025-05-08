الخميس 08 مايو 2025
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أخبار مصر

أسماء أعضاء وفد مصر المرافق للرئيس السيسي في زيارة موسكو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للعاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو الجاري، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشارك الرئيس السيسي في زيارة موسكو وفد مكون من: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية - اللواء أحمد علي رئيس الديوان - الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي - الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار - المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية - الوزير المستشار عمر مروان مدير مكتب الرئيس - نزيه النجاري سفير مصر في موسكو - السفير محمد الشناوي متحدث الرئاسة.

وتستعد روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وتتضمن هذه الاحتفالات عروضًا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول.

 

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