علي ربيع: بحب البطولة الجماعية.. ولا أنشغل بشباك التذاكر.. ويهمني الجمهور ينبسط.. وتجمعنى بـ«أوس أوس» كيميا خاصة (حوار)

>> «الصفا الثانوية بنات» فيلم للضحك ويقدم معالجة درامية جديدة لمشاكل الفتيات فى سن المراهقة

>> أحب كرة السلة بشكل كبير وأمارسها منذ أعوام



>> ما يشغلنى أن تنال أفلامي إعجاب الجمهور وبسعد بالكوميديا التى أقدمها





خاض على ربيع بطولة فيلم «الصفا الثانوية بنات»، الذى بدأ عرضه خلال موسم عيد الفطر، وحقق إيرادات طيبة مقارنة بأعماله السينمائية السابقة.

“ربيع” أعرب عن سعادته بردود الفعل حول فيلمه، مؤكدا خلال حوار مع «فيتو» أن العمل يتضمن جرعة كوميدية قوية، ويحمل فكرة جديدة، عن مشاركة مجموعة من الطالبات فى بطولة لكرة السلة والمفارقات التى تحدث فى هذه المشاركة، كما تطرق إلى كواليس تصوير الفيلم.

وإلى نص الحوار:

*كيف كانت ردود الأفعال حول فيلم «الصفا الثانوية بنات»؟

-بالفعل كانت ردود الأفعال حول العمل جيدة بشكل كبير، والتعليقات كانت إيجابية بنسبة كبيرة؛ لأننا بذلنا مجهودًا كبيرًا خلال التصوير، فكنا حريصين على أن يخرج العمل بشكل مناسب.

*هل أنت راضٍ عن الإيرادات التى حققها العمل حتى الآن؟

مقارنةً بكل الأعمال المعروضة معه، راضٍ جدًا عن الإيرادات التى حصل عليها فيلم «الصفا الثانوية بنات»، فهو فى المراكز الأولى للأفلام المعروضة معه.

*ما السبب وراء فكرة فيلم «الصفا الثانوية بنات»؟

فكرة فيلم «الصفا الثانوية بنات»، وكونى مدرب كرة سلة، تأتى من أننى أحب كرة السلة بشكل كبير وأمارسها منذ أعوام.

وكنت أتمنى أن يتحول شغفى وحبى للعبة إلى مشروع سينمائي، وتم بالفعل بالتعاون مع المؤلفين أمين جمال ووليد أبو المجد.

عقدنا عدة جلسات لتطوير الفكرة وتحديد ملامح الشخصيات والأحداث.

*ماذا عن شخصية «هشام أبو طويلة»؟

شخصية هشام مميزة، وهى قوية وعصبية بعض الشيء، لكنها فى ذات الوقت إنسانية وملتزمة بالقيم والمبادئ التى نشأ عليها فى الصعيد.

وهو شاب صعيدى طويل القامة احترف لعبة كرة السلة، ليحمل لقب «أبو طويلة»، يضطر هشام للانتقال إلى القاهرة وهناك يجد نفسه مدربًا لفريق كرة سلة فى مدرسة «الصفا الثانوية بنات»، ومن هنا تبدأ رحلته الكوميدية بين المدرب الجاد المتحمس والفريق الذى لا يعرف شيئًا عن اللعبة، ويبدأ هشام رحلته فى تدريب الفريق، وخلق علاقة إنسانية معهم، تبرز معها مشاكل المراهقة، والتحولات النفسية والاجتماعية التى تمر بها الفتيات فى هذا العمر.

مع زوجته وابنته

*هل يعتمد العمل على الكوميديا أولًا وأخيرًا؟

الفيلم لم يستهدف الضحك أولًا وأخيرًا، أو الإفيهات فقط. لكنه يقدم معالجة درامية جديدة لمشاكل الفتيات فى سن المراهقة عبر الرياضة، حيث يتم تسليط الضوء على كيف يمكن للنشاط البدنى أن يساهم فى علاج الأزمات النفسية والاجتماعية التى تمر بها هذه الفئة.

*هل كانت هناك صعوبات أثناء تصوير العمل؟

لم تكن هناك صعوبات كثيرة أثناء التصوير، وذلك بسبب التحضير الجيد للمشروع. و«كنت أفكر كثيرًا فى شكل الكوميديا الجديد الذى أقدمه من خلال الشخصية، والمواقف التى تواجهها»،

«كنت أبحث طوال الوقت عن تفاصيل جديدة تسهم فى زيادة مناطق الكوميديا خلال الأحداث»، وساعات العمل الطويلة هى أكبر الصعوبات فى العمل.

*سمعنا أن العمل حمل بعض المشاهد الارتجالية، ما مدى صحة المعلومة؟

حقيقي، العمل به عدد من المشاهد الارتجالية، خاصة تلك التى تجمعني بالفنان أوس أوس. حيث توقف التصوير أكثر من مرة بسبب نوبات الضحك، نتيجة تصرفات عفوية وطريفة خلال المشاهد داخل الملعب.

*نرى أن هناك كيمياء خاصة تجمعك بأوس أوس؟

هناك تفاهم كبير بينى وبين أوس أوس فى الأعمال الفنية، وذلك منذ عملنا سويًا فى «مسرح مصر». كما أنه كوميديان رائع، وفى هذا الفيلم يقدم أوس أوس شخصية جديدة.

وتجمعنا مواقف ومشاهد كوميدية عديدة، فضلًا عن تقديمنا أغنية مشتركة خلال الأحداث.

*هل ترى أن البطولة الجماعية أفضل من البطولة المطلقة؟

أميل دومًا إلى البطولة الجماعية، لأنها تحقق متعة أكبر للجمهور، وأعتمد فى ذلك على أعمالي بشكل كبير.

*ماذا عن المنافسة مع الأعمال الأخرى؟

لا أشغل بالى بالمنافسة مع الأفلام الأخرى وصدارة شباك التذاكر. وما يشغلنى هو أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور ويسعد بالكوميديا التى أقدمها.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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