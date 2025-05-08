الخميس 08 مايو 2025
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خارج الحدود

برلمان أوكرانيا يقر اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

أقر البرلمان الأوكراني اليوم الخميس، اتفاقية المعادن بين كييف مع الولايات المتحدة.

 

ترامب يعلق على إبرام صفقة المعادن مع أوكرانيا 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء توقيع اتفاقية تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى موارد المعادن في الأراضي الأوكرانية.

وقال ترامب: “لقد أبرمنا صفقة تضمن حماية أموالنا، وتمكننا من البدء في التنقيب والقيام بما يتوجب علينا. وهذا مفيد لهم (أوكرانيا) أيضًا، لأن حضورًا أمريكيًّا سيتواجد في مواقع التنقيب وهذا الوجود الأمريكي سيمنع العديد من الجهات الخبيثة من الاقتراب من البلاد، أو بالأحرى من المناطق التي نجري فيها عمليات التنقيب”.

يذكر أن التوقيع على الصفقة انهار في أواخر فبراير عندما حضر زيلينسكي إلى البيت الأبيض وتعرض لتوبيخ من الرئيس دونالد ترامب بسبب عدم احترامه لمضيفه، بينما وصف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الضيف القادم من كييف بأنه ناكر للجميل.

وبعد مداولات ومفاوضات استمرت منذ فبراير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان مساء يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

 

بنود اتفاق صفقة المعادن

وكشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو عن أبرز بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف وواشنطن مشيرة إلى أن الاتفاق نص صراحة على "احتفاظ أوكرانيا بكامل سيادتها على مواردها".

وأشارت إلى أن "الاتفاقية لا تتضمن أي تغييرات في خصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، فهي لا تزال تابعة لأوكرانيا"، مؤكدة أن الاتفاق يتطلب تصديق البرلمان الأوكراني كي يدخل حيز التنفيذ.

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