أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة شمال سيناء عن فصل التيار الكهربائي عن 21 منطقة في مدينة العريش السبت القادم لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحولات الكهربائية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا.



السبت، فصل التيار الكهربائي عن 21 منطقة بالعريش لإجراء الصيانة الدورية

وأعلنت الشركة ان التيار الكهربائي سيتم فصله على المناطق التالية:



• شارع 23 يوليو وشارع 26 يوليو.

• شارع مجمع المدارس (شارع المكتبات).

• شارع نقابة المهندسين.

• المجلس المحلي ومحيط مبنى السنترال.

• شارع الصاغة وشارع جندل وشارع الصعايدة وشارع الأزهر.

• منطقة نادي 6 أكتوبر حتى منزل د/عبد الستار الكاشف.

• منطقة سوق السمك ومحيط مدرسة مصطفى كامل.

• شارع مستشفى سيناء التخصصي.

• منطقة المغاربة.

• منطقة العيسوي.

• منطقة البريد.

• محيط مدرسة أبي حنيفة.

• المدينة الصناعية (جسر الوادي )

• منطقة السلايمة حتى بئر 17.

• منطقة الحجاوي.

• منطقة المساكن الشعبية بجوار البنك العقاري.

• منطقة الاسكان والتعمير والهلال الاحمر.

• شارع القاهرة حتى محول الرادار.

• ميدان الساعة.

• شارع متولي الشعراوي بالكامل خلف سيناء صن.

• شارع الساحة الشعبية.



وأعلنت الشركة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتعتذر عن أي إزعاج قد يسببه انقطاع التيار الكهربائي، ونؤكد لكم أننا نعمل على تحسين جودة الخدمة وتقليل الانقطاعات إلى الحد الأدنى.

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